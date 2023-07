Citi: ASML overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het tweede kwartaal een omzet en winst per aandeel gerealiseerd die hoger uitkwamen dan verwacht, waarbij de hogere bijdrage uit DUV kon compenseren voor de zwakkere EUV-verkoop. Dit stelden analisten van Citi woensdag in een rapport. Citi merkte op dat ASML de outlook verhoogde, maar dat er wel wat terughoudendheid is over de timing van het herstel van de vraag. "De visie van ASML op 2024 zal een punt van aandacht zijn in de call met analisten later vandaag", aldus Citi. "Al met al is het beeld bij ASML verdeeld", aldus analisten, die geen vuurwerk verwachten van het aandeel vandaag. Citi heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 780,00 euro. Bron: ABM Financial News

