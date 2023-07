Vivoryon geeft update over behandeling Alzheimer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Varoglutamstat, een unieke N3pE-amyloïde-gerichte kleine molecule-remmer van Vivoryon, die kan worden ingezet als behandeling bij de ziekte van Alzheimer, toont nog altijd bemoedigende resultaten in onderzoeken in Europa en de VS. Dit meldde het biotechbedrijf zondag in een update met gegevens die zijn gepresenteerd op de Alzheimer's Association International Conference (AAIC), die van 16 tot 20 juli 2023 wordt gehouden in Amsterdam. Volgens Vivyrion blijft varoglutamstat, met potentieel significante voordelen op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak ten opzichte van op antilichamen gebaseerde therapieën, bemoedigende veiligheidsgegevens tonen bij een therapeutische dosis van 600 milligram tweemaal daags. "Als een alternatief van kleine moleculen dat gemakkelijk thuis kan worden ingenomen en mogelijk zonder vergelijkbare risico's op hersenzwelling en -bloeding als amyloïdverlagende monoklonale antilichamen, kan varoglutamstat aanzienlijke voordelen bieden op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak voor patiënten", aldus Dr. Howard Feldman, de professor die de VIVA-MIND-onderzoeksstudie in de VS leidt. Daar verloopt de onderzoeksstudie gestaag, aldus Vivoryon. De VIVIAD Fase 2b-studie ligt in Europa op schema om in het eerste kwartaal van 2024 met resultaten te komen. De 259 patiënten die deelnemen aan het onderzoek, vertonen vooralsnog geen amyloïd-gerelateerde imaging-abnormaliteiten. Vivoryon is ook de voorbereidingen gestart voor een open-label uitbreidingsstudie om patiënten een langdurige behandelingsoptie te bieden na voltooiing van de behandeling volgens het VIVIAD- of VIVA-MIND-protocol, afhankelijk van de uitkomst van de studie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.