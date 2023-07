Carrefour lijft Franse merken in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Carrefour heeft de twee Franse sectorgenoten Cora en Match overgenomen van de Belgische Louis Delhaize Group voor krap 1,2 miljard euro. Dit meldde het Franse supermarktbedrijf woensdagavond. De beide bedrijven waren in 2022 goed voor een omzet van 5,2 miljard euro en opereren in totaal 60 zogenoemde hypermarkten en 115 supermarkten. Carrefour verwacht drie jaar na afronding van de transactie een jaarlijks synergievoordeel uit de overnames van om en nabij de 110 miljoen euro op EBITDA-niveau. De overname moet in de zomer van 2024 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

