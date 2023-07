Deutsche Bank verhoogt koersdoelen ING en ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag de koersdoelen voor ABN AMRO en ING verhoogd met handhaving van de koopadviezen, omdat de bank positievere uitspraken verwacht van beide banken bij de halfjaarcijfers. Het eerste kwartaal was goed, maar beide banken hadden meer expliciet en positiever kunnen zijn in hun vooruitblikken, oordeelde analist Benjamin Goy. Dat geldt vooral voor ABN AMRO maar ook ING had positiever kunnen zijn over de verwachte verhouding van de kosten en inkomsten. Omdat de ontwikkelingen in het tweede kwartaal waarschijnlijk positief bleven, verwacht Deutsche Bank specifiekere en positievere uitspraken over de verwachte rentebaten van ABN AMRO, over de kostenratio van ING en over de aandeleninkopen van ABN AMRO. Goy verhoogde zijn winstverwachtingen met enkele procenten en daarmee blijft Deutsche Bank positiever dan de consensusverwachting, vooral bij ABN AMRO. Voor ABN AMRO ging het koersdoel van 22,00 naar 23,00 euro en bij ING van 16,00 naar 17,00 euro. ING sloot woensdag op 12,85 euro en ABN AMRO op 15,12 euro. Bron: ABM Financial News

