Berenberg: Amerikaanse belangstelling voor Nederlandse verzekeraars Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Berenberg rangschikt Aegon onder zijn favoriete aandelen van Europese verzekeraars, maar meldt ook positieve signalen van Amerikaanse beleggers voor ASR Nederland, dat een "zeer goede deal" lijkt te hebben gedaan met de overname van Aegon Nederland. Dat blijkt maandag uit een sectorrapport van Berenberg. De analisten spraken met 24 Amerikaanse investeerders, vooral uit New York en Chicago. Er was veel aandacht voor de Nederlandse markt. De Amerikaanse beleggers denken dat ASR Nederland een zeer goede deal heeft gedaan door de Nederlandse activiteiten van Aegon over te nemen voor 4,9 miljard euro. Daarbij was er veel steun bij de beleggers voor verzekeraars die resultaten hebben behaald door sterk management en duidelijke bedrijfsmodellen. Zurich werd geroemd om zijn stabiele ratio van kosten-en-claims, Swiss Life om zijn consistent hoge dividend, Admiral om het defensieve winstprofiel en ASR om zijn staat van dienst in het behalen van synergie uit overnames. De Amerikaanse beleggers vroegen ook vaak naar aanjagers voor aandelenkoersen, en Berenberg noemde daarbij de aandeleninkoop van Aegon ter waarde van 1,5 miljard euro, die vorige week is gestart. Voor herverzekeraars noemde Berenberg de jaarlijkse conferentie in Monte Carlo in september als een aanjager voor koersherstel in het verleden. In de Britse markt zou een daling van de inflatie een aanjager kunnen zijn van koersherstel bij Admiral en de levensverzekeraars. Amerikaanse beleggers willen graag meer herverzekeraars kopen, merkte Berenberg, en ze kijken ook weer naar het Verenigd Koninkrijk, waar de macro-economische risico's zouden moeten gaan stabiliseren. Beazley, Munich Re en SCOR zijn de favorieten van Berenberg als het gaat om herverzekeraars. Bij de Britse levensverzekeraars gaat de voorkeur uit naar Aviva en Phoenix, en Admiral is ook een favoriet bij Berenberg. Onder de gemengde verzekeraars bleek Zurich erg populair bij Amerikaanse beleggers, evenals het Franse AXA, maar tot verrassing van Berenberg bleek er weinig belangstelling voor Allianz, de grootste Europese verzekeraar. Berenberg noemt Allianz juist één van zijn favorieten, wijzend op de sterke winstgroei, het dividend en de inkoop van eigen aandelen, en de grote liquiditeit in het aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.