Ant Group koopt eigen aandelen in

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ant Group heeft dit weekend aangegeven dat het voor 6 miljard dollar aan eigen aandelen zal inkopen. Volgens het Chinese bedrijf krijgen sommige internationale en Chinese beleggers zo de kans om afscheid te nemen. De financiële technologiegigant zei zaterdag dat het van plan is om tot 7,6 procent van zijn bestaande aandelen terug te kopen tegen een prijs die een bedrijfswaardering vertegenwoordigt van ongeveer 78,5 miljard dollar. Dat is een grote daling van Ant's waardering van 150 miljard dollar vijf jaar geleden, toen de financiële dochteronderneming van Alibaba Group Holding 14 miljard dollar ophaalde bij een combinatie van Chinese en internationale investeerders. Bron: ABM Financial News

