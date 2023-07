Beursblik: Goldman Sachs haalt Netflix van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft woensdag het advies voor Netflix verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel verhoogd van 230 dollar naar 400 dollar. Deze verhogingen zijn het gevolg van de goede prestaties van Netflix op dit moment en de goede vooruitzichten voor 2024 en 2025. De maatregelen die Netflix introduceerde om het delen van wachtwoorden tegen te gaan, doen het beter dan de zakenbank had verwacht. Ook is Netflix volgens de bank goed op de weg terug met het creëren van nieuwe content en lijkt de concurrentie minder hevig te worden, vooral van traditionele mediabedrijven. De analisten van Goldman denken dat de aankomende kwartaalcijfers beter zullen zijn dan de markt verwacht. Het aandeel Netflix noteerde woensdag 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

