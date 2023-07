KBC Securities verlaagt koersdoel Aedifica fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor Aedifica verlaagd van 101,00 naar 70,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De koersdoelverlaging volgt op de kapitaalverhoging van de zorgvastgoedinvesteerder. Deze claimemissie zorgt voor verwatering, aldus KBC. Verder wijzen de analisten op lagere kapitaaluitgaven om de schuldratio onder de 40 procent te houden en een hogere correctie van de beleggingsportefeuille. Het aandeel Aedifica koerste woensdagochtend 1,3 procent lager op 60,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.