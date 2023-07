'Credit Suisse-aandeelhouders claimen meer geld van UBS'

(ABM FN-Dow Jones) Een Zwitsers adviesbureau dat enkele voormalige aandeelhouders van Credit Suisse vertegenwoordigt heeft zich aangesloten bij een massaclaim om een betere prijs te krijgen van UBS voor de overname van de bank uit Zürich door zijn stadgenoot. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag.

Ethos Foundation vertegenwoordigt pensioenfondsen die meer dan 3 procent van Credit Suisse in handen hadden. De stichting "heeft besloten om de juridische start-up uit Lausanne te steunen in de juridische stappen tegen de ruilkoers die is opgesteld in de context van de overname van Credit Suisse door UBS", verklaarde Ethos.

Bij de overname, die vorige maand werd afgerond, kregen aandeelhouders van Credit Suisse één aandeel UBS voor 22,48 aandelen Credit Suisse. De getroffen bank werd daarmee gewaardeerd op 3,35 miljard Zwitserse frank.

Nog maar 48 uur voordat de deal werd gesloten, was de waarde nog 7 miljard frank, stelt Ethos. "De ruilkoers was echt niet in het beste belang van de aandeelhouders van Credit Suisse en er is ruimte voor verbetering", aldus CEO Vincent Kaufmann van Ethos.

Als de claim slaagt zullen alle aandeelhouders van Credit Suisse meer geld krijgen. Eerder dienden houders van Additional Tier 1-obligaties, die bij de overname werden afgeschreven naar nul, ook al een claim in naar aanleiding van de gedwongen overname.

Toezichthouders dwongen Credit Suisse min of meer met het pistool op de borst om zich te laten overnemen door UBS, omdat een bankrun dreigde of al was begonnen, na de onrust die in gang werd gezet door het omvallen van de Amerikaanse regionale bank Silicon Valley Bank.