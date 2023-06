Veon ziet omzetdaling afnemen

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in april en mei de omzet minder sterk zien dalen dan in het eerste kwartaal, door sterkere groei in lokale munt, vooral in Oekraïne. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, met een notering aan het Damrak, donderdag bekend.

In lokale munt steeg de omzet in de maanden april en mei met 19 procent, terwijl deze in euro's met 5,9 procent daalde. Over de eerste vijf maanden gemeten was de lokale groei 16,8 procent en daalde de omzet in euro's met 7,6 procent.

In het door de oorlog zwaar getroffen Oekraïne verbeterde de omzetgroei in lokale munt tot 15,6 procent in de maanden april en mei. Over de eerste vijf maanden van het jaar was de omzetgroei 9,7 procent. In andere landen was de verbetering minder sterk.

Veon is bezig zijn Russische activiteiten af te stoten en zegt dat het in de komende jaren 600 miljoen dollar zal investeren in Oekraïne. Het bedrijf verstuurde vorig jaar 524 miljoen sms'jes om inwoners van Oekraïne te waarschuwen voor dreigend gevaar.

Het EBITDA-resultaat in april en mei was 7,3 procent lager dan een jaar eerder, terwijl dit over de vijf maanden van 2023 een daling van 11,1 procent was.