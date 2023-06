Geslaagde stresstest Amerikaanse banken

(ABM FN-Dow Jones) De 23 grootste Amerikaanse banken die dit jaar zijn onderworpen aan een stresstest, zouden een zware economische recessie en een crash van de commerciële vastgoedmarkt overleven. Dat is de conclusie van de stresstest van de Federal Reserve.

In de stresstest werden de banken onderworpen aan het hypothetische scenario van een "zware" wereldwijde economische recessie, waarin de prijzen van commercieel vastgoed met 40 procent zouden dalen en de banken samen tot 541 miljard dollar aan verliezen zouden moeten verwerken.

De 23 banken hebben samen ongeveer 20 procent van de Amerikaanse kantoren- en stedelijke winkelvastgoedmarkt in handen. Ook zwakte op de kantorenmarkt zouden ze moeten aankunnen. Sinds de coronacrisis zit de vraag naar kantoorruimte danig in het slop.

"De geprojecteerde daling van de commerciële vastgoedprijzen, gecombineerd met een aanzienlijke toename van de leegstand in kantoren, draagt bij aan hypothetische verliezen op kantoorruimte die drie keer zo hoog zijn als de niveaus die tijdens de financiële crisis van 2008 werden bereikt", stelde de Fed.

De doorrekening van scenario's bevestigt dat het Amerikaanse bankensysteem bestand blijft tegen schokken, ook na het omvallen van Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank, stelde hoofd toezicht Michael Barr van de Fed. Wel moet de centrale bank "nederig blijven" over de zekerheid die de tests bieden over onbekende risico's. "We moeten blijven werken om zeker te zijn dat banken bestand zijn tegen diverse economische scenario's, marktschokken en andere vormen van stress", aldus Barr.

De handelsboeken van de banken Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street en Wells Fargo werden gestresstest op het hogere renteklimaat.

Andere banken in de test waren onder meer Capital One, Charles Schwab, Citizens Financial, Northern Trust, PNC Financial Services, Truist Financial en U.S. Bancorp.