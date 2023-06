Beursblik: Aegon belooft meer dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) UBS verwacht een gematigd positieve reactie van beleggers op de informatie die Aegon geeft tijdens zijn beleggersdag vandaag in Londen, dankzij het aangekondigde hogere dividend. Dat stelde de Zwitserse bank donderdag in een rapport. Het dividend van 0,40 euro per aandeel in 2025 is hoger dan verwacht. Dit houdt bovendien geen rekening met mogelijke aandeleninkopen door ASR, waarin Aegon een groot belang verwerft bij de verkoop van Aegon Nederland. Als ASR die aandelen gaat inkopen, wordt de basis voor het dividend hoger, verwacht UBS. Daarbij wil Aegon minder geld in kas houden in de holding, waardoor meer overtollig kapitaal naar de aandeelhouders kan vloeien, als Aegon geen andere kansen ziet om waarde toe te voegen. Transamerica De Amerikaanse divisie Transamerica gaat zich ook richten op universele levensverzekeringen en collectieve lijfrentes. De solvabiliteit zal daar dalen door een aanpassing van de verhouding met de oprichter van de World Financial Group, het netwerk van onafhankelijke verzekeringsagenten waar Aegon stevig op inzet in de Verenigde Staten en Canada. Voor het beheer van de bestaande boeken met levensverzekeringspolissen staat Aegon open voor transacties met derden, meldde de verzekeraar, hoewel daar geen concrete plannen voor zijn. Aegon rekent op een rendement van meer dan 12 procent op zijn investeringen in levensverzekeringen en meer dan 15 procent in Workplace, of pensioenen, wat volgens UBS aantrekkelijk is. UBS heeft een koopadvies met een koersdoel van 5,75 euro. Het aandeel Aegon stond donderdag 0,1 procent hoger op 4,42 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.