Getir stopt in Frankrijk - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN)De Turkse thuisbezorger Getir stopt per 31 juli in Frankrijk. Dat meldt het Franse persbureau Le Monde woensdagmiddag op basis van bronnen. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van de merken Gorillas en Frichti, bevindt zich sinds 2 mei onder curatele. De aankondiging verrast, want slechts enkele dagen eerder had Getir laten doorschemeren dat het nog 160 miljoen euro zou herinvesteren in zijn Franse activiteiten om nog een jaar door te kunnen. Eerder kondigde de Duitse concurrent Flink al aan de Franse markt te verlaten op 6 juni. De website van Flink in Frankrijk is inmiddels onbereikbaar. Bron: ABM Financial News

