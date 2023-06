Veon investeert 600 miljoen dollar in Oekraïne Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Veon gaat omgerekend 600 miljoen dollar investeren in Oekraïne in de komende drie jaar. Dit maakte het telecom- en internetbedrijf met een notering op het Damrak woensdag bekend. De investering omvat vooral infrastructuurprojecten van Kyivstar om een betere 4G-dekking te creëren. De investeringstoezegging is onderdeel van de internationale Ukraine Recovery Conference in Londen op 21 en 22 juni. Het aandeel Veon noteerde woensdag 5,8 procent lager op 0,69 euro. Bron: ABM Financial News

