Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly neemt DICE Therapeutics over voor 2,4 miljard dollar. Dit meldden de twee bedrijven dinsdag in een gezamenlijke verklaring. Eli Lilly betaalt 48 dollar per aandeel om DICE over te nemen, wat een premie is van ongeveer 40 procent ten opzichte van slotkoers van het aandeel van 33,85 dollar op vrijdag. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. DICE is een biofarmaceutisch bedrijf dat zijn eigen DELSCAPE technologieplatform gebruikt om nieuwe orale therapeutische kandidaat-geneesmiddelen te ontwikkelen, waaronder orale IL-17 remmers voor de behandeling van chronische immunologische ziekten. Het aandeel DICE steeg dinsdag in de voorbeurshandel met 40 procent. Bron: ABM Financial News

