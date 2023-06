Video: financials aantrekkelijke belegging Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De financiële sector is voor beleggers interessant, vooral die in Europa. Dit zegt beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News. De sector is "iets achtergebleven bij de beurs, maar vooral goedkoop gewaardeerd", vindt Van Leenders. Klik hier voor: financials aantrekkelijke belegging Niet alleen de koerswinstverhouding is volgens de beleggingsstrateeg interessant, ook de koers ten opzichte van de boekwaarde laat een heel grote korting zien. Lage groei, afnemende kredietverlening en stijgende wanbetalingen zijn volgens Van Leenders "zeker een risico", maar dit zit ook al grotendeels in de waarderingen, vult hij aan. "En de rentemarge is nog wel degelijk positief." De winstdynamiek in de financiële sector is heel sterk, besluit Van Leenders. Bron: ABM Financial News

