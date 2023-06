Beursblik: AI jaagt Amerikaanse aandelen nog hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Generatieve AI, ofwel kunstmatige intelligentie, kan de bedrijfswinsten stuwen en Amerikaanse aandelen nog verder omhoog jagen. Dit concluderen analisten van Goldman Sachs. De zakenbank raamt dat de invoering van AI de productiviteit over een periode van tien jaar met 1,5 procentpunt per jaar zou kunnen stimuleren, waardoor de jaarlijkse winstgroei van de S&P 500 in de komende twintig jaar wordt geschat op 5,4 procent. Dat is 0,5 procentpunt meer dan de winstgroei die nu nog wordt verwacht. Dat zou de fair value van de S&P 9 procent hoger zetten. "Een hogere output zou zich kunnen vertalen in hogere inkomsten en winsten voor de S&P 500 bedrijven, zelfs bij bedrijven die niet direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van AI", aldus de analisten van de Amerikaanse bank. Maar omdat het moeilijk is om te voorspellen hoe snel bedrijven in staat zullen zijn om winst te maken met AI, is het volgens de analisten onwaarschijnlijk dat dit op de korte termijn volledig zal worden ingeprijsd. "Op basis van een reeks productiviteitsscenario's kan de stijging van de reële waarde van de S&P 500 variëren van 5 tot 14 procent. Intussen kunnen overheidsbeleid, hogere belastingen of rentetarieven of een vertragende economie de winsten op de aandelenmarkt teniet doen", aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.