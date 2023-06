Vivoryon moet op zoek naar nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics moet op zoek naar een nieuwe CEO nu de huidige topman heeft aangekondigd te zullen vertrekken. Dit meldde het Duitse biotechbedrijf met een notering in Amsterdam donderdag nabeurs. Dr. Ulrich Dauer heeft de raad van bestuur van Vivoryon geïnformeerd dat hij heeft besloten zijn contract als lid van het executive leadership team van de onderneming niet te verlengen. Als gevolg van zijn beslissing zal Dr. Dauer terugtreden als CEO na afloop van zijn huidige contract op de jaarvergadering in 2024 of wanneer overeenstemming is bereikt over de benoeming van een geschikte opvolger. "De Raad van Bestuur zal op zoek gaan naar de opvolger van Dr. Dauer en zich daarbij richten op een doorgewinterde zakelijke leider die waarde kan blijven creëren voor de aandeelhouders en die vooruitgang kan blijven boeken om de volledige potentie van Vivoryon's aanpak voor de ziekte van Alzheimer en daarbuiten te realiseren, met inbegrip van de voortgang van varoglutamstat op weg naar marktgoedkeuring", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.