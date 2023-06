Beursblik: afronding overname Aegon door ASR nabij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Aegon Nederland aan ASR Nederland zal waarschijnlijk binnen twee weken worden geaccordeerd door de drie overgebleven toezichthouders ECB, DNB en AFM, nu mededingingswaakhond Autoriteit Consument & Markt goedkeuring heeft gegeven. Dit stelde ING donderdag in een rapport. Dat betekent dat de deal op 1 juli kan worden afgerond, verwacht analist Jason Kalamboussis van ING. Na de benodigde goedkeuringen zullen de verzekeraars mogelijk een aantal dagen nodig hebben om de laatste details van de deal te bespreken voordat de deal wordt afgerond. ING denkt dat ASR mogelijk de bank Knab zal verkopen, die meekomt met de Nederlandse activiteiten van Aegon. Dat zou dan bij de halfjaarcijfers eind augustus kunnen worden aangekondigd. ASR verkocht in 2019 zijn eigen kleine bank aan Achmea, maar Knab is een onlinebank die zich richt op zelfstandigen en dat zou goed kunnen passen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van ASR, denkt Kalamboussis. Dat zou een reden zijn om Knab te houden. Aan de andere kant zou een verkoop de kapitaalpositie snel versterken, zodat ASR sneller weer aandelen kan inkopen en kan starten het belang van Aegon van 30 procent in ASR Nederland geleidelijk te verminderen. ING heeft een koopadvies voor beide aandelen, met een koersdoel van 49,00 euro voor ASR en van 5,60 euro voor Aegon. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.