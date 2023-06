Veon krijgt uitstel van Nasdaq Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft tot 30 oktober uitstel van Nasdaq gekregen voor het indienen van zijn jaarverslag, nadat het bedrijf de beursorganisatie liet weten hoe het van plan is te voldoen aan de regelgeving. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, dat voorheen Vimpelcom heette, dinsdag bekend. Begin mei kreeg Veon een waarschuwing van Nasdaq omdat het jaarverslag niet bijtijds was ingediend, nadat Veon had laten weten dat het niet bijtijds het jaarverslag kon indienen omdat er door bijzondere omstandigheden in 2022 geen auditor kon worden gevonden voor het afgelopen boekjaar. Op dat moment had Veon al wel een auditor gevonden. Veon, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, is druk bezig met de externe auditor en zal het jaarverslag zo spoedig mogelijk indienen.



Sancties tegen Rusland zorgen voor problemen voor het bedrijf. Zo vroeg Veon begin dit jaar obligatiehouders om een verlenging van de looptijden, zodat het bedrijf zijn Russsiche dochterbedrijf VimpelCom eerst kan verkopen, alvorens de obligaties af te lossen. Anders vreest het bedrijf dat door de sancties transacties blijven steken in het clearingsysteem. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.