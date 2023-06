'VS verlengen vrijstellingen chipproductie Taiwan en Zuid-Korea in China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Zuid-Koreaanse en Taiwanese halfgeleiderfabrikanten mogen hun activiteiten in China aanhouden of zelfs uitbreiden, zonder dat daar sancties vanuit de Verenigde Staten tegenover staan. Dit schreef The Wall Street Journal dinsdag op basis van uitspraken van een regeringsfunctionaris tijdens een bijeenkomst van de chipsector. Het betreft vrijstellingen die werden gegeven aan onder meer Samsung Electronics en TSMC, die miljarden dollars investeerden in fabrieken in China. Deze vrijstellingen zouden in oktober dit jaar aflopen, maar worden dus hoogstwaarschijnlijk verlengd. Overigens wilde het ministerie van Handel geen commentaar geven aan de zakenkrant. Bron: ABM Financial News

