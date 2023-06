ThyssenKrupp brengt waterstofbedrijf naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) ThyssenKrupp wil zijn elektrolysebedrijf Nucera een aparte beursnotering in Frankfurt geven, en wil met deze beursgang 500 tot 600 miljoen euro ophalen. Het Duitse industriebedrijf meldde maandag dat de beursnotering voor de zomervakantie een feit zou moeten zijn. Deze zelfstandigheid zal volgens ThyssenKrupp bijdragen aan de sterke groei van de elektrolysetechnologie van Nucera, bedoeld voor de productie van waterstof als energiebron. Thyssenkrupp behoudt een meerderheidsbelang. Ook de andere grootaandeelhouder, het Italiaanse Industrie de Nora, dat 34 procent van Thyssenkrupp Nucera in handen heeft, zegt vast te willen houden aan de langdurige samenwerking. Bron: ABM Financial News

