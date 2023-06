Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag licht hoger gesloten, na koersdalingen eerder op de dag. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent op 461,68 punten. De Duitse DAX klom 0,2 procent tot 15.992,44 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,1 procent tot 7.209,00 punten. De Britse FTSE eindigde 0,4 procent hoger op 7.628,10 punten.

Eerder op de dag stonden de beursgraadmeters nog licht lager. Beleggers bleven risicomijdend, in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank volgende week.

"Het optimisme van eerder deze week is bewolkt door hernieuwde zorgen over een dreigende recessie in Amerika, terwijl de repercussies van de bankencrisis terug lijken te komen om grote Amerikaanse kredietverleners de voet dwars te zetten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees ook op een onverwachte renteverhoging in Australië, waar de beleidsrente met een kwart punt omhoog ging naar 4,1 procent om de inflatie te beteugelen. Vooral de rentes op kortlopende Australische staatsobligaties liepen op, zag Wiersma.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De detailhandelsverkopen in de eurozone bleven in april stabiel, volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Gerekend werd op een stijging van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0695. WTI-olie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 71,95 dollar.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Sartorius aan kop, met een plus van 2,9 procent. Porsche, maandag nog koploper in de DAX, verloor bijna 2 procent en ook Zalando eindigde in het rood.



TotalEnergies was hekkensluiter in de CAC 40 en verloor bijna een procent. Ook Shell en BP stonden in Londen onder druk door de dalende olieprijs.

Farmacie-aandelen leidden de winsten in Brussel. Galapagos steeg 2,9 procent na een strategie-update. Ook UCB werd ruim een procent meer waard.

Luxe-artikelenmerken Hermès, LVMH en EssilorLuxottica verloren opnieuw licht terrein, na de daling van maandag.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden hoger rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index steeg een kwart procent, techbeurs Nasdaq 0,4 procent en de Russell 2000 index steeg zelfs 2,5 procent



De Amerikaanse beurzen sloten maandag lager. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 4.273,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.562,86 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.229,43 punten.