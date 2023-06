Europese beurzen openen waarschijnlijk lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een iets lagere opening tegemoet, waarbij de risico-aversie onder beleggers lijkt aan te houden.

IG voorziet een openingsverlies van 16 punten voor de Duitse DAX en een min van 3 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 6 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd. "De Europese markten zijn de week terughoudend begonnen met weinig positieve katalysatoren", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgende week staan de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op de rol, en dat maakt dat er sprake is van de nodige risicoaversie.

"Er zit nog geen monetaire zomer in de weersverwachtingen", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Om de Europese Centrale Bank van mening te doen veranderen dat er wellicht nog twee renteverhogingen nodig zijn, moeten de hoopvolle signalen uit het inflatierapport van mei bevestiging krijgen. Met de bijkomende observatie dat de alsmaar lagere werkloosheid de monetaire haviken bijkomende argumentatie geeft om op de monetaire rem te blijven trappen en de renteverhogingen dus door te voeren."

In de eurozone was maandag wel een forse daling van de producentenprijzen te melden, met 3,2 procent in april. Verder veerde de export in Duitsland op, maar was de onverwachte stijging van 1,2 procent niet overtuigend genoeg, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

De dienstensector in de eurozone groeide intussen opnieuw sterk in mei, hoewel de index iets daalde, van 56,2 naar 55,1. In Duitsland groeide deze sector juist sterker. De Spaanse, Franse en Britse dienstensector lieten een groeivertraging zien in mei.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen is over de hele wereld op zoek naar grondstoffen om batterijen voor elektrische auto's te maken, om minder afhankelijk te zijn van Chinese bedrijven, zei technologiedirecteur Thomas Schmall van de Duitse autofabrikant in The Wall Street Journal. Het aandeel steeg bijna een procent. Daimler Truck noteerde een bescheiden plus, terwijl Porsche aan kop ging in de Duitse DAX.

Deutsche Telekom ging voor het weekend nog onderuit, maar was maandag een duidelijke stijger in Frankfurt. Het aandeel won zo'n 1,5 procent. Zalando leverde bijna 4 procent in en belandde daarmee onderaan in de index.

Orange koerste ruim anderhalf procent hoger in Parijs en Renault won meer dan een half procen. Luxefabrikanten Kering, Hermès, LVMH en EssilorLuxottica stonden onder druk in de CAC 40. ABN AMRO Oddo werd negatiever over de hele sector. Hekkensluiter Pernod Ricard verloor 2,5 procent.

Safran daalde ruim een procent. Het Franse bedrijf aast op een onderdeel van Raytheon Technologies. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. Het aandeel Raytheon reageerde maandag nauwelijks op het bericht.

Euro STOXX 50 4.291,95 (-0,7%)

STOXX Europe 600 459,93 (-0,5%)

DAX 15.963,89 (-0,5%)

CAC 40 7.200,91 (-1,0%)

FTSE 100 7.599,99 (-0,1%)

SMI 11.415,00 (-0,3%)

AEX 763,34 (-0,2%)

BEL 20 3.634,52 (+0,05%)

FTSE MIB 26.856,85 (-0,8%)

IBEX 35 9.289,10 (-0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een hogere opening tegemoet.

Wall Street sloot maandag lager. De Amerikaanse markten begonnen de week rustig, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hij wees onder meer op de aandelenkoers van Apple, die bijna een procent lager sloot op 179,53 dollar. Eerder op de dag werd nog de hoogste stand ooit aangetikt, van ruim 184 dollar.

Maandag startte de jaarlijkse Worldwide Developer's Conference van Apple, waar de techgigant onder meer nieuwe MacBooks en nieuwe software voor de iPhone introduceerde. De software maakt meer gebruik van AI. Ook onthulde Apple voor het eerst in zo'n tien jaar een compleet nieuw product: een virtual reality-headset, de Vision Pro, die bijna 3.500 dollar gaat kosten.

Economisch nieuws viel tegen, aldus Hewson. Inkoopdata van ISM toonden slechts een bescheiden groei van de Amerikaanse dienstensector in mei. De fabrieksorders in de VS stegen in april minder dan verwacht.

Beleggers haalden vorige week onder andere steun uit de goedkeuring om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Hiermee is ternauwernood voorkomen dat de Verenigde Staten in gebreke zouden blijven, wat de economie in een recessie had kunnen storten en een financiële crisis had kunnen veroorzaken.

Verder werd er positief gereageerd op het Amerikaanse banenrapport. Uit dit rapport van vrijdag bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei is toegenomen met 339.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van slechts 190.000 banen. Voor april werd de banengroei aangepast van 253.000 naar 294.000 en voor maart van 165.000 naar 217.000.

"Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News. "De markten verwachten een afkoeling, maar die komt er maar niet", en daardoor is het cijfer steeds beter dan vooraf gedacht. Marey denkt dat de Federal Reserve later deze maand een pauze aankondigt en de rente niet nogmaals verhoogt. Dat verwacht een meerderheid van de markt momenteel ook. Een renteverhoging in juli is wel mogelijk, indien de oude renteverhogingen nog te weinig effect sorteren, aldus de analist van Rabobank.

WTI-olie werd maandag ruim een half procent duurder nadat OPEC+ afgelopen weekend besloot om zijn productieafspraken te handhaven. Wel gaat Saoedi-Arabië vrijwillig de productie met 1 miljoen vaten per dag verlagen.

Bedrijfsnieuws

Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, en Amazon hebben hun samenwerking verlengd. Dit maakte Grubhub maandagmiddag bekend. Het gaat om een verlenging van een jaar, waarin Amazon Prime-leden in de VS gratis gebruik kunnen maken van Grubhub+. Amazon steeg bijna een procent.

De Amerikaanse toezichthouder SEC klaagt 's werelds grootste cryptoplatform Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao aan voor het overtreden van de Amerikaanse effectenregels, meldde Bloomberg maandag, verwijzend naar een aanklacht van de toezichthouder bij de federale rechtbank. Binance zei in een reactie "teleurgesteld" te zijn in de actie van de SEC. Bitcoin verloor 1.500 dollar tot 25.673 dollar na het verschijnen van het bericht.

S&P 500 index 4.273,79 (-0,2%)

Dow Jones index 33.562,86 (-0,6%)

Nasdaq Composite 13.229,43 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vanochtend over de brede linie hoger.

Nikkei 225 32.454,44 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.233,98 (+0,1%)

Hang Seng 19.206,63 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0725. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0716.

USD/JPY Yen 139,39

EUR/USD Euro 1,0725

EUR/JPY Yen 149,48

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Mei (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - April (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - April (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten