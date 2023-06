Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vannacht heeft ingestemd met een verhoging van het schuldenplafond.

IG voorziet een openingswinst van 95 punten voor de Duitse DAX, een plus van 57 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De aandelenmarkten zetten daarmee de neerwaartse trend voort, waarbij luxegoederen, vastgoedaandelen en oliemaatschappijen het hardst worden getroffen, na teleurstellende data uit China.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industrie in mei nog harder is gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. Morgen volgen deze inkoopmanagersdata van S&P Global.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse consumentenprijzen in mei op maandbasis onverwacht zijn gedaald. Zij daalden met 0,1 procent, terwijl de inflatie op jaarbasis 6,1 procent bedroeg. na een inflatie van 7,2 procent in april. Economen hadden gerekend op een daling van de inflatie tot 6,5 procent.

"Een nieuwe daling van de totale inflatie suggereert dat de desinflatoire trend in Duitsland geleidelijk aan breder wordt. Het zal de Europese Centrale Bank er echter nog niet van weerhouden om de rentes opnieuw te verhogen", waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING.

Het aantal Duitse werklozen is in mei licht gestegen, maar het werkloosheidspercentage bleef op 5,6 procent staan.

De Franse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis gegroeid met 0,2 procent, terwijl de Franse consumentenprijzen op jaarbasis in mei met 5,1 procent stegen, tegen 5,9 procent een maand eerder. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen met 0,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Hermes International verloor in Parijs 2,3 procent, LVMH daalde 2,9 procent, terwijl Kering ook 2,9 procent daalde.

Shell leverde 1,9 procent in en Totalenergies noteerde 1,5 procent lager.

In Parijs was Capgemini met een koerswinst van 6,3 procent de sterkste stijger, terwijl Renault met een verlies van 4,3 procent onderaan bungelde.

In Frankfurt won Hannover

Euro STOXX 50 4.218,04 (-1,7%)

STOXX Europe 600 451,76 (-1,1%)

DAX 15.664,02 (-1,5%)

CAC 40 7.098,70 (-1,5%)

FTSE 100 7.446,14 (-1,0%)

SMI 11.217,89 (-0,6%)

AEX 748,86 (-1,0%)

BEL 20 3.536,79 (-1,3%)

FTSE MIB 26.051,33 (-2,0%)

IBEX 35 9.050,20 (-1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag nipt lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Het sentiment kwam woensdag met name onder druk te staan door tegenvallende macro-data uit China. Uit officiële cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industrie in mei nog harder is gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde.

"De angst voor een groeivertraging is toegenomen nu de laatste data uit China een haperend herstel laten zien, waardoor het sentiment op de markten terugloopt", zei Hargreaves Lansdown.

Er was tevens aandacht voor het Beige Book van de Fed. De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is over het algemeen in april en begin mei weinig veranderd, zo bleek uit het rapport. In vier districten werd een kleine stijging in activiteit gerapporteerd, in zes districten was de situatie ongewijzigd en in twee districten was sprake van een lichte tot matige daling in activiteit.

De werkgelegenheid steeg afgelopen verslagperiode volgens het verlag in de meeste districten, hoewel in een trager tempo dan in eerdere rapporten, terwijl de prijzen in de afgelopen verslagperiode gematigd stegen, waarbij het tempo in veel districten vertraagde.

Daarnaast was de markt in afwachting van de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een akkoord voor een verhoging van het schuldenplafond.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,7 procent. De marktindex daalde van 205,0 naar 197,4.

Tevens werd bekend dat de inkoopmanagersindex van ISM voor de regio Chicago in mei veel sterker dan verwacht is gedaald. De index daalde van 48,6 in april naar 40,4 in mei.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in april licht gestegen. In april bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,1 miljoen, tegen 9,75 miljoen in maart.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,0 procent, ofwel 1,37 dollar, lager op 68,09 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices, de bouwuitgaven en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Hewlett Packard Enterprise daalde circa 6,2 procent, nadat het bedrijf zijn eigen omzetdoel niet wist te halen afgelopen kwartaal.



HP, de maker van apparatuur, verloor ruim 5,0 procent. De kwartaalomzet was de laagste sinds de start van de coronacrisis. Wel rekent HP op een aantrekkende markt in de tweede helft van het jaar.

Nvidia noteerde circa 4,0 procent lager. Dinsdag was Nvidia eventjes de eerste chipfabrikant in de geschiedenis met een marktwaarde van 1 biljoen dollar.

Sportsman's Warehouse boekte een kwartaalverlies en rekent op minder omzet in het komende kwartaal. Het aandeel daalde circa 19,2 procent.

Halfgeleiderontwerper Ambarella stelde ook teleur met de omzet voor het tweede kwartaal en noteerde bijna 13,0 procent lager.

S&P 500 index 4.179,83 (-0,6%)

Dow Jones index 32.908,27 (-0,4%)

Nasdaq Composite 12.935,29 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie hoger. Zowel de industrie in China als in Japan groeit weer, zo bleek vanmorgen uit cijfers van S&P Global.

Nikkei 225 31.076,13 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.218,42 (+0,4%)

Hang Seng 18.383,47 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0683. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0680 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0661 op de borden.

USD/JPY Yen 139,42

EUR/USD Euro 1,0683

EUR/JPY Yen 148,91

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Mei (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - April (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (VK)

11:00 Inflatie - Mei vlpg (eur)

11:00 Werkloosheid - April (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Eerste kwartaal def. (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Mei (VS)

16:00 Bouwuitgaven - April (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Broadcom - Cijfers tweede kwartaal (VS)