Aandelen regionale banken VS onder druk

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van regionale banken in de Verenigde Staten staan vrijdag onder druk na uitspraken van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. De KBW Regional Bank index daalde met meer dan 3 procent, na een bericht van CNN dat Yellen bankdirecteuren zou hebben verteld dat er mogelijk meer fusies nodig zijn in de sector. CNN citeerde daarbij twee bronnen. Dit zou kunnen betekenen dat meer regionale banken moeten worden opgekocht door grotere 'too-big-to-fail' banken. PacWest en Western Alliance dalen vrijdag meer dan 5 procent. Bron: ABM Financial News

