Care Property handhaaft outlook

Beeld: Care Property Invest

(ABM FN) Care Property Invest heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een sterke stijging van de huuropbrengsten en de winst laten zien, al daalde de winst per aandeel wel. Dat blijkt uit het woensdagavond gepubliceerde kwartaalverslag van de zorgvastgoedinvesteerder. Care Property sloot het kwartaal af met huurinkomsten van 15,9 miljoen euro, tegenover 12,3 miljoen euro een kwartaal eerder. Onder meer overnames droegen bij aan deze stijging. De operationele winst steeg naar 12,9 miljoen euro. De aangepaste EPRA-winst daalde naar 23 cent per aandeel, tegenover 29 cent een kwartaal eerder. Onder meer de recente kapitaalverhoging met 111 miljoen euro zorgde voor extra aandelen, terwijl het nieuwe kapitaal nog niet meteen rendeerde. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind maart 1,14 miljard euro, een stijging met 1 procent tegenover een kwartaal eerder. Care Property bevestigde in zijn prognose dat de huuropbrengsten voor het hele jaar ten minste 67 miljoen euro zullen bedragen, wat zou moeten resulteren in een aangepaste EPRA-winst per aandeel tussen 1,00 en 1,03 euro per aandeel. Daarvan wil Care Property 1,00 euro per aandeel als dividend uitkeren. In een apart bericht meldde Care Property woensdag ook de overname van een woonzorgresidentie in het Nederlandse Ruurlo. Daarmee is ruim 5 miljoen euro gemoeid. Bron: ABM Financial News

