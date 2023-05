Solide kwartaalcijfers Siemens Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het eerste kwartaal solide resultaten weten te boeken en verhoogde opnieuw de vooruitzichten voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. De omzet en de orderinstroom stegen afgelopen kwartaal elk met 15 procent op vergelijkbare basis, tot 19,4 miljard en 23,6 miljard euro. Deze stijgingen waren voor een belangrijk deel te danken aan de divisie Mobility, dat weer zwarte cijfers schreef. Binnen de divisie Industrial Business steeg de winst met 47 procent en de divisies Digital Industries en Smart Infrastructure lieten beide forse stijgingen zien en boekten hun hoogste kwartaalwinst ooit. Hierdoor steeg het nettoresultaat naar 3,6 miljard euro, geholpen door een terugboeking van een bijzondere waardevermindering van het belang van Siemens in Siemens Energy, wat resulteerde in een belastingvrije winst van 1,6 miljard euro. De vrije kasstroom bedroeg 2,3 miljard euro. Vooruitzichten Na de sterke eerste jaarhelft, werden opnieuw de vooruitzichten verhoogd voor het hele jaar. Voor de Siemens-groep wordt nu een vergelijkbare groei verwacht van 9 tot 11 procent. Dat was eerder 7 tot 10 procent. Digital Industries verwacht nu een vergelijkbare omzetgroei van 17 tot 20 procent te realiseren, een opwaartse bijstelling van 12 tot 15 procent. De winstmarge zal nu naar verwachting 22,5 tot 23,5 procent bedragen waar eerder rekening werd gehouden met 20 tot 22 procent. Smart Infrastructure verwacht inmiddels een vergelijkbare omzetgroei van 14 tot 16 procent en dat lag eerder op 9 tot 12 procent. De winstmarge zal nu naar verwachting 14,5 tot 15,5 procent bedragen en ligt daarmee licht hoger dan de eerder verwachte marge van 13,5 tot 14,5 procent. Mobility verwacht een vergelijkbare omzetgroei van 10 tot 12 procent, waar eerder rekening werd gehouden met 6 tot 9 procent. De winstmarge blijft naar verwachting 8 tot 10 procent. "We hebben geleverd wat we beloofden: we hebben onze fantastische omzetgroei omgezet in een hoge winst en uiteindelijk in een sterke vrije kasstroom. Dat is uitvoering op zijn best, wat ons het vertrouwen geeft om onze outlook aan te scherpen", aldus CFO Ralf Thomas woensdag. Bron: ABM Financial News

