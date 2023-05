Accsys dient aanvraag voor block listing van 1 miljoen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft bij de London Stock Exchange een aanvraag ingediend voor de notering van 1 miljoen nieuwe aandelen. Dit maakte de houtveredelaar me ook een notering in Amsterdam vrijdag bekend. Deze block listing zal door Accsys gebruikt worden om aandelen te emitteren die bedoeld zijn voor de aandelenregelingen, inclusief optieregelingen. De nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde status genieten als genoteerde aandelen Accsys en worden naar verwachting op 17 mei van dit jaar in notering genomen. Accsys heeft geen zogeheten ’treasury’ aandelen, meldde het vrijdag. De aankondiging van vandaag volgt op de aankondiging van 23 augustus vorig jaar, toen ook 1 miljoen aandelen Accsys via een block listing in notering werden genomen, waar er nu nog 48.533 van staan genoteerd. Het bedrijf zal elke zes maanden de stand van zaken van de block listing melden. Bron: ABM Financial News

