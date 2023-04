Teleperformance doet bod op Majorel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse Teleperformance heeft een bod van 30 euro per aandeel uitgebracht op het in Amsterdam genoteerde Majorel. Dit bleek woensdagochtend uit een persbericht. Het bod is in contanten, maar aandeelhouders van Majorel kunnen ook kiezen voor 0,1382 aandeel Teleperformance voor elk aandeel Majorel. Teleperfomance heeft maximaal voor 1 miljard aandelen beschikbaar voor dit bod. Grootaandeelhouders Bertelsmann en Saham hebben zich al verbonden aan het overnamebod, aldus Teleperformance. Ook het bestuur en de raad van commissarissen steunen het bod. De nieuwe combinatie zou een omzet van 12 miljard dollar per jaar realiseren, aldus Teleperformance. Het aandeel Majorel sloot dinsdag op 20,95 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.