Coca-Cola verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) De volumes bij Coca-Cola zijn in het eerste kwartaal gestegen en de winst en omzet waren boven verwachting. Dit bleek maandag uit de resultaten van het Amerikaanse frisdrankbedrijf.

CEO James Quincey sprak van bemoedigende resultaten. "We hebben vertrouwen in ons vermogen om onze doelstellingen voor 2023 te realiseren", zei de topman verder.

Coca-Cola bevestigde maandag de outlook voor het boekjaar. Voor 2023 rekent het bedrijf nog altijd op een autonome omzetgroei van 7 tot 8 procent. Wel moet men rekening houden met een valutaire tegenwind van 2 tot 3 procent en een inflatoire tegenwind van rond de 5 procent.

Bij constante wisselkoersen moet de winst per aandeel met 7 tot 9 procent stijgen en de vergelijkbare winst per aandeel met 4 tot 5 procent ten opzichte van de 2,48 dollar in 2022. Hierin is een valutaire tegenwind van 3 tot 4 procent meegerekend.

De vrije kasstroom wordt nog steeds ingeschat op 9,5 miljard dollar.

Cijfers eerste kwartaal

De mondiale volumes stegen in het eerste kwartaal met 3 procent. De omzet kwam op jaarbasis 5 procent hoger uit op 11 miljard dollar. De autonome omzetgroei was 12 procent, wat wel lager is dan de groei van 15 procent in het vierde kwartaal.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 10,8 miljard dollar.

De operationele marge daalde afgelopen kwartaal tot 30,7 procent, van 32,5 procent een jaar eerder. Dit was onder meer te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten. Ten opzichte van het vierde kwartaal was sprake van een behoorlijke verbetering. Toen kwam de operationele marge uit op 20,5 procent.

De winst per aandeel steeg in het eerste kwartaal met 12 procent tot 0,72 dollar en de vergelijkbare winst was met 0,68 dollar beter dan de 0,65 dollar waar analisten op rekenden.

Voor het lopende tweede kwartaal rekent Coca-Cola op een negatief wisselkoerseffect van 3 tot 4 procent op de vergelijkbare omzetgroei en van 2 tot 3 procent op de vergelijkbare winst per aandeel.

Het aandeel Coca-Cola noteert maandag na de cijfers ruim een procent hoger in de voorbeurshandel.