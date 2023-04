Uber verkoopt belang in joint venture aan Yandex Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber NL Holdings 1, een dochteronderneming van Uber Technologies, heeft het resterende belang in de joint venture MLU, die het samen met Yandex heeft, verkocht aan zijn Russische partner. Dit werd vrijdag bekend. Internetbedrijf Yandex neemt het resterende belang van 28,98 procent in MLU over voor een totaalbedrag van 702,5 miljoen dollar. De besturen van beide bedrijven steunen de transactie. Goedkeuring van de aandeelhouders is niet nodig en toezichthouders zijn al akkoord gegaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.