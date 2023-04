Ease2pay kondigt grote afboeking aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft donderdagavond een afboeking van 25,0 miljoen euro aangekondigd. Die is ontstaan uit de overname van Involtum Holding voor 27,6 miljoen euro. Deze acquisitie werd afgewaardeerd tot 2,0 miljoen euro. Eind 2021 kondigde Ease2pay de overname van Involtum aan. Involtum biedt een activatie- en transactieplatform aan dat werkt via het Internet of Things. Het platform biedt een facturering- en betaalsysteem dat is gericht op elektrische oplaadpalen voor elektrische vrachtwagens en auto's, bijvoorbeeld in havens, camperplaatsen en bij wasserettes. Eind vorig jaar meldde Ease2pay al het vertrek van bestuursleden Edwin Noomen en Maarten Hektor per 1 april 2023. Zij traden begin 2022 toe tot de raad van bestuur na de uitgifte van aandelen in verband met de overname van Involtum. De aandeelhouders van Involtum werden na de transactie voor 46,6 procent eigenaar van het nieuwe Ease2Pay. "Gewijzigde marktomstandigheden en de daaruit voortvloeiende impact op deze activiteiten hebben uiteindelijk geleid tot een strategische heroriëntatie die het bestuur van Ease2pay de komende jaren doet afzien van het realiseren van een dergelijk eigen netwerk van laadpunten voor e-trucks. Dit resulteert in het besluit tot deze goodwill-afboeking", verklaarde Ease2pay donderdag. Verder meldde Ease2pay dat het opstellen van de jaarcijfers meer tijd kost dan gepland. In plaats van deze maand verwacht Ease2pay de publicatie van de gecontroleerde jaarcijfers "om en nabij" het einde van het lopende tweede kwartaal. Ease2pay benadrukte donderdag dat de afboeking geen impact heeft op de liquiditeitspositie van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

