Resultaten Samsung flink onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft de omzet en de winst in het eerste kwartaal flink zien dalen. Hiervoor waarschuwde de Zuid-Koreaanse chipmaker vrijdag. De fabrikant houdt rekening met een daling van de operationele winst in de periode januari tot en met maart met 96 procent tot 600 miljard won. Dat zou de kleinste kwartaalwinst sinds 2009 zijn. Die winstdaling volgt op een omzetval van 19 procent op jaarbasis tot 63 biljoen won. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 65 biljoen won en een operationele winst van 1,4 biljoen won. Samsun zei de productie van geheugenchips flink terug te schroeven, net als sectorgenoten. Daarmee moet een einde komen aan het overaanbod van dergelijke chips. Later deze maand komt Samsung met de definitieve cijfers over het eerste kwartaal. Het aandeel Samsung Electronics reageerde positief op het nieuws en steeg vrijdag ruim 4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.