AEX vermoedelijk nipt hoger van start in aanloop naar lang weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Woensdag kende de AEX nog een terughoudend koersverloop waarbij vooral de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi het lieten afweten, terwijl beleggers dekking zochten bij defensieve waarden zoals Heineken en Unilever. De hoofdindex verloor 0,3 procent op 755,76 punten.

Ook op Wall Street stonden techaandelen woensdagavond onder druk en techbeurs Nasdaq gaf ruim een procent prijs. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot wel nipt in het groen.

Analisten van State Street zijn van mening dat beleggers hun aandacht hebben verlegd van de onrust in de bankensector, naar het risico op een recessie, die de consumentenuitgaven en de bedrijfswinsten onder druk kunnen zetten.

"Deze week realiseren we ons dat we geen bankencrisis tegemoet gaan, maar dat de economische angst er nog steeds is. We gaan van een financiële crisis naar een conjuncturele vertraging", aldus State Street.

“De afgelopen maanden juichten beleggers tekenen van economische afkoeling toe in de hoop dat dit de Federal Reserve ertoe zou aanzetten om het rentebeleid te matigen”, zei analist Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management.

“Beleggers vragen zich ondertussen echter af of de centrale bank niet te ver is gegaan, door de rente dusdanig te verhogen dat we een economische vertraging of zelfs recessie tegemoet gaan”, voegde Haworth toe.

Analisten van IG relativeren evenwel de terughoudende opstelling onder beleggers. "Na de grote winsten waarmee het eerste kwartaal eindigde, is het niet verwonderlijk dat aandelen hun opmars vertragen”.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind lager, waarbij Tokio en Seoel meer dan een procent prijsgeven. De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast 0,7 procent lager naar een prijs van rond de 80 dollar per vat.

Beleggers krijgen nu tijd voor bezinning met een lang paasweekend in het vooruitzicht. Op Goede Vrijdag houden de mondiale beurzen de deuren gesloten, terwijl op tweede paasmaandag de Europese beurzen ook nog dicht blijven, maar Wall Street de deuren wel weer opent.

Beleggers kunnen hierdoor vrijdag niet direct reageren op de publicatie van het Amerikaanse banenrapport in maart, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer.

Woensdag kregen beleggers wel een voorproefje met het rapport van loonstrookjesverwerker ADP. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in maart veel minder hard was gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in maart met 145.000 tegen een stijging van 261.000 in februari, terwijl de markt rekende op een groei van 210.000 banen.

Vandaag hebben beleggers in dit verband ook oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Arcadis is door Siemens Real Estate geselecteerd om projectmanagement diensten te verlenen bij de bouw van een nieuwe fabriek in Lexington in North Carolina. Met het project in het Amerikaanse Lexington is een bedrag van 220 miljoen dollar gemoeid. Hoe groot de omzet voor Arcadis is, werd niet gemeld.

IMCD neemt het Indiase bedrijf Tradeimpex Polymers over. De distributeur van polymeren en technische kunststoffen boekte in 2022 een omzet van circa 39 miljoen euro. Het bedrijf telt 24 werknemers.

Heijmans gaat deze maand beginnen met de renovatie van een onderwijsgebouw van de Technische Universiteit in Eindhoven. Deze opdracht levert Heijmans 33 miljoen euro omzet op.

Nedap boekte in het eerste kwartaal van dit jaar 22 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldde het concern uit Groenlo donderdag voorbeurs in een kwartaalupdate zonder concrete bedragen te noemen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.090,38 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.482,72 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.996,86 punten.