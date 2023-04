Europese miljarden voor halfgeleiderindustrie nabij - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een miljardenprogramma voor de Europese halfgeleiderindustrie krijgt mogelijk vorm op 18 april, in de maandelijkse vergadering van het Europese parlement. Dat schrijft persbureau Reuters woensdag. De Europese Commissie kondigde de wetgeving vorig jaar aan, in een poging om de EU minder afhankelijk te maken van Amerikaanse en Aziatische halfgeleiders. Aanleiding waren de verstoringen in de wereldwijde aanvoerketen, die de Europese industrie in problemen brachten, toen de wereldeconomie weer op gang moest komen na de coronacrisis. Bij de vergadering van het Europees Parlement op 18 april zullen de Europese lidstaten en parlementariërs onderhandelen over de details. Er zou nog een gat van 400 miljoen euro moeten worden gevuld, volgens Reuters, maar de Europese Commissie zou de financiering grotendeels rond hebben. Aanvankelijk zou alleen financiering voor de fabricage van de modernste chips onderdeel uitmaken van het programma, maar dat is uitgebreid tot onderzoek, ontwerp en de fabricage van oudere generaties halfgeleiders. Bron: ABM Financial News

