Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 1,0 procent met een slot van 454,84 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,3 procent op 15.522,40 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,1 procent bij een stand van 7.263,37 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent hoger op 7.620,43 punten.

Het was opnieuw een positieve dag voor de Europese beurzen, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers maken zich op voor een nieuwe maand. "Op de aandelenmarkt is april een solide maand", volgens analist Salah Bouhmidi van IG. "Historisch gezien wordt april beschouwd als de beste maand op de Amerikaanse markten en zou de huidige herstelrally aan deze kant van de Atlantische Oceaan kunnen worden voortgezet."

Over enkele weken gaat het kwartaalcijferseizoen ook weer van start, merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Het cijferseizoen wordt traditioneel afgetrapt door de banken en dan wordt direct duidelijk welke gevolgen de onrust van de afgelopen periode heeft gehad op de resultaten."

Dominique Laboureix, hoofd van de Resolution Board van de Europese Bankenunie, wees donderdag op de sterke winstgevendheid bij de banken: "Op basis daarvan geloof ik echt dat er een goede veerkracht is in ons banksysteem. Dat betekent echter niet dat we niet waakzaam hoeven te zijn", voegde hij eraan toe. Daarmee herhaalde hij feitelijk de woorden van hoofdeconoom Philip Lane van de ECB van woensdag.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland. De consumentenprijzen stegen op maandbasis met 0,8 procent, gelijk aan de stijging in februari. Op jaarbasis koelde de inflatie in maart af tot 7,4 procent, van 8,7 procent een maand eerder.

Toch waarschuwt econoom Carsten Brzeski van ING dat van een bredere neerwaartse trend voor de Duitse inflatie nog geen sprake is. Hij verwacht dan ook dat de kerninflatie "hardnekkig" blijft dit jaar.

Vrijdag verschijnen inflatiedata uit de eurozone als geheel. Brzeski verwacht dat de Europese Centrale Bank de komende maanden voorzichtiger zal worden en denkt dat er nog twee renteverhogingen van 25 basispunten in het vat zitten.

Het consumentenvertrouwen van de eurozone over maart kwam uit op 19,2 negatief tegen 19,1 negatief voor februari. Dit kwam overeen met het voorlopige cijfer, dat vorige week verscheen.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0898. WTI-olie werd anderhalf procent duurder op 74 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam deed Philips goede zaken, met een winst van bijna 6 procent. Het concern stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs.

Mondelez heeft bijna acht miljoen aandelen van koffiebedrijf JDE Peet's verkocht. Het aandeel JDE Peet's daalde 4,5 procent in Amsterdam.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken. Het aandeel sloot in Stockholm ruim 16 procent hoger.

Halfgeleideraandelen deden het ook vandaag weer goed. Zo won de koers van het aandeel Infineon in Frankfurt 5,5 procent en stegen de koersen van de aandelen ASMI, Besi en ASMI in Amsterdam zo'n 3 tot 4 procent. STMicroelectronics kreeg er ruim 2,5 procent bij in Parijs.

In de DAX ging Adidas aan kop, met een winst van bijna 6 procent. Deutsche Boerse was hekkensluiter met een verlies van zo'n 2 procent. In de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield koploper met een plus van ruim 4 procent, terwijl Sanofi de rij sloot met een daling van dik anderhalf procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot 0,6 procent in het groen.