Nettovermogenswaarde HAL stijgt

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in 2022 zien stijgen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de investeringsmaatschappij.

De nettovermogenswaarde steeg afgelopen jaar met 220 miljoen euro. Eind november 2022 werd over de eerste negen maanden van 2022 nog een daling van de nettovermogenswaarde gerapporteerd van 334 miljoen euro ten opzichte van eind 2021.

Ultimo 2022 bedroeg de nettovermogenswaarde bijna 13,1 miljard euro. Rekening houdend met het dividend in contanten over 2021, was de nettovermogenswaarde fractioneel lager dan eind 2021.

Gedurende de periode van 31 december 2022 tot en met 24 maart 2022 werd de marktwaarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer 230 miljoen euro positief beïnvloed door w?zigingen in beurskoersen.

Het concern boekte het afgelopen jaar een nettowinst van 647 miljoen euro, ofwel 7,37 euro per aandeel, in vergelijking met 4,3 miljard euro een jaar eerder. Deze daling is met name het gevolg van de boekwinst van 3,5 miljard euro die werd gerealiseerd bij de verkoop van het belang in GrandVision in 2021.

Het bedrijf stelt over 2022 een dividend voor van 5,00 euro per aandeel, waarvan 50 procent betaalbaar is in contanten en 50 procent in aandelen. Over 2021 keerde HAL 5,70 euro per aandeel uit.

Outlook

Omdat de nettowinst voor een belangr?k deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogel?ke boekwinsten en -verliezen, geeft de investeringsmaatschappij geen outlook af voor 2023.