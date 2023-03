Airbus ziet af van belang in onderdeel Atos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Vliegtuigbouwer Airbus heeft geen interesse meer in een minderheidsbelang van 29,9 procent in onderdeel Evidian van Atos. Dit bevestigde Atos woensdag. In een persverklaring stelde het Franse IT-bedrijf dat het andere opties bekijkt voor een samenwerking voor de lange termijn met Evidian. De interesse voor het belang dateert van rond de jaarwisseling. In Parijs daalt het aandeel Atos ruim 16 procent. Airbus daarentegen wint juist 2,7 procent. Bron: ABM Financial News

