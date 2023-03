Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur hoger, ondanks de aanhoudende zorgen over de gezondheid van het banksysteem. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 444,40 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 15.110,33 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 7.076,75 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,5 procent hoger op 7.442,36 punten. Bankzorgen hangen als een "donkere wolk" boven de markt, waarbij beleggers zich zorgen maken over "zwakke schakels", zei BMO Management. De vermogensbeheerder verwacht dat beleggers zullen proberen te verkopen "totdat sommige van deze wolken zijn verdwenen". "Het is duidelijk dat er zorgen zijn", zei ook Charles Schwab. De problemen waarmee banken te maken hebben, vloeien voort uit het tijdperk van negatieve rentes, waardoor banken grote verliezen op hun obligaties tegemoet gingen. "Wat belangrijk is om te weten over financiële dienstverlening is dat dat er waarschijnlijk banken zijn die problemen hebben, maar er zijn er ook die dat niet hebben", zei Schwab. Positief is dat First Citizens Bank FDIC vrijwel de gehele Silicon Valley Bank koopt, nadat deze gered moest worden toen klanten massaal hun geld weghaalden. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in maart verder is verbeterd. De Ifo-index steeg van 91,1 naar 93,3. De euro/dollar noteerde op 1,0761. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0765 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0759 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,7 procent hoger. Bedrijfsnieuws ABN AMRO noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger, ING won 1,5 procent en KBC steeg in Brussel 1,4 procent. BNP Paribas steeg 1,2 procent, terwijl Deutsche Bank in Frankfurt 4,8 procent hoger noteerde. Vrijdag ging het aandeel Deutsche juist nog stevig onderuit, terwijl de verzekeringen op wanbetaling voor het weekend in prijs omhoogschoten. Siemens Energy steeg 3,7 procent in Frankfurt, Heidelbergcement won 2,9 procent en Merck noteerde 2,3 procent hoger. In Parijs steeg Teleperformance 4,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,3 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,6 procent hoger op 3.970,99 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 32.237,53 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 11.823,96 punten. Bron: ABM Financial News

