Berlijn niet bezorgd over Deutsche Bank

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland is niet bezorgd over de situatie bij Deutsche Bank. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van uitspraken van bondskanselier Olaf Scholz in Brussel, waar hij een ontmoeting had met Europese leiders en ECB-voorzitter Christine Lagarde. "Deutsche Bank heeft het bedrijfsmodel fundamenteel gemoderniseerd en gereorganiseerd en is een zeer winstgevende bank," zei Scholz op een persconferentie in Brussel toen hem werd gevraagd naar Deutsche Bank. "We hoeven ons nergens zorgen over te maken", voegde hij eraan toe. Aandelen van Deutsche Bank noteren vrijdagmiddag zo'n 10 procent lager in Frankfurt. Beleggers maken zich zorgen over de stijgende credit default swaps van de bank. Eerder stegen de CDS van het noodlijdende Credit Suisse, de Zwitserse bank die afgelopen weekend gered moest worden door sectorgenoot UBS en de autoriteiten. Bron: ABM Financial News

