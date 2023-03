Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, nadat Wall Street een groot deel van de winsten gisteren inleverde tegen het einde van de handelsdag.

IG voorziet een openingsverlies van 83 punten voor de Duitse DAX en een min van 55 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 51 punten lager te openen.

De Europese beurzen noteerden donderdag het grootste deel van de dag in het rood, na opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen dat er geen plannen zijn om de depositoverzekering voor banken uit te breiden tot boven de huidige limiet van 250.000 dollar, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Dit overschaduwde de beslissing van de Fed om de rente met nog eens 25 basispunten te verhogen", aldus Hewson, die wel wat herstel zag richting het eind van de dag.

De Federal Reserve verhoogde woensdagavond de rente conform verwachting met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,0 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Daarmee lijkt een piek in de beleidsrente bijna bereikt.

Vanochtend verhoogden de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen de rentes. De Bank of England deed vanmiddag hetzelfde. De Britse centrale bank heeft de beleidsrente donderdag zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd naar 4,25 procent.

Marktanalist Stefan Koopman van Rabobank verwacht dat de Bank of England de rente nog wel één of twee keer zal verhogen.

Het pond bewoog niet heel sterk na het rentebesluit en de verklaringen die de Bank of England afgaf. De verwachting voor de piekrente steeg tot 4,6 procent, wat betekent dat de meeste marktdeelnemers nog één verhoging met 25 basispunten voorzien, en sommige nog twee. "Wij behoren tot dat laatste kamp", zei Koopman namens Rabobank.

Bedrijfsnieuws

Financiële waarden hadden het donderdag lastig. Deutsche Bank daalde ruim 3 procent, Société Générale meer dan 2 procent. In Amsterdam daalde ABN AMRO ruim anderhalf procent en ING bijna 3 procent. In Brussel verloor KBC iets meer dan een procent.

In Parijs ging Sanofi aan kop, met 5,5 procent winst, na goede studieresultaten met Dupixent. STMicroelectronics won meer dan anderhalf procent en luxemerken als Hermes en Kering eindigden ook duidelijk in het groen. Unibail-Rodamco-Westfield verloor circa 3,5 procent.

In Frankfurt deed Zalando goede zaken, met een winst van ruim 2,5 procent. Infineon won dik 2 procent. Commerzbank verloor meer dan 4 procent en Covestro anderhalf procent. Vonovia leverde ruim een procent in.

HelloFresh werd iets negatiever over zijn margedoelstelling voor de middellang termijn, bleek donderdag tijdens de beleggersdag van de Duitse maaltijdbezorger. HelloFresh gaat voor 2025 uit van een EBITDA-marge van 10 procent. Eerder werd gerekend op 10 tot 15 procent. Verder rekent het bedrijf op een EBITDA van 1 miljard dollar in 2025 en een omzet van 10 miljard euro. De outlook voor dit jaar bleef staan en daar waren beleggers opgelucht over. Het aandeel steeg ruim 7 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaat Wall Street een licht hogere opening tegemoet, na donderdag hoger te zijn geëindigd, hoewel een deel van de winsten wel verloren ging richting het slot.

Woensdagavond verhoogde de Federal Reserve de rente met 25 basispunten. En het einde van de renteverhogingen lijkt in zicht.

Waar de centrale bank voorheen sprak van "aanhoudende verhogingen", werd dit woensdag niet herhaald. In plaats daarvan zei de Fed dat "wat aanvullende beleidsaanscherpingen passend kunnen zijn".

"Er is wat rust hersteld. Een groot deel daarvan komt omdat de Fed heeft aangegeven dat ze bijna klaar zijn [met renteverhogingen]", aldus Fahad Kamal, chief investment officer bij Kleinwort Hambros.

Anderzijds hoeft de markt volgens Rabobank ook niet te rekenen op een renteverlaging later in dit jaar.

De koersen kwamen volgens ING woensdagavond nog onder druk staan, na uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, kort voor het sluiten van Wall Street. Zij ontkende dat er voor houders van deposito's van meer dan 250.000 dollar een garantie van de Amerikaanse overheid komt. Daarop zag ING vooral bankaandelen hard omlaag gaan. "Het verpestte de opgewekte stemming."

Yellen zei donderdag dat haar ministerie aanvullende stappen kan nemen om het bankensysteem te stabiliseren als dit nodig is.

De koersen van de regionale banken First Republic en PacWest Bancorp gingen donderdag aanvankelijk omhoog, maar sloten toch lager.

Ondanks snelle maatregelen van toezichthouders en beleidsmakers neemt het risico toe dat de stress in het bankwezen overslaat naar andere sectoren en de Amerikaanse economie, waardoor "grotere financiële en economische schade wordt aangericht dan verwacht", waarschuwde Moody's donderdag.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal steunaanvragen in de VS afgelopen week fractioneel is gedaald, terwijl analisten op een stijging hadden gerekend.

De Chicago Fed National Activity Index is in februari weer in negatief terrein beland. De index daalde van +0,23 in januari naar -0,19 in februari. Indien de index onder nul noteert, dan impliceert dit een groei onder de trend.

De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in februari minder hard dan verwacht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 1,1 procent op maandbasis tot 640.000 stuks. De verwachting van economen lag voor februari op 650.000 nieuwe woningen. Op jaarbasis daalde het aantal verkochte woningen in de VS in februari met 19 procent.

Donderdagavond noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,380 procent. WTI-olie daalde ruim een procent.

Bedrijfsnieuws

Ford herhaalde in aanloop naar een beleggersdag de outlook voor 2023. De fabrikant voegde daaraan to dat Ford Model E dit jaar een verlies van ongeveer 3 miljard dollar zal lijden. Het aandeel Ford daalde iets meer dan een half procent, terwijl Tesla een half procent steeg.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is van plan om handhavend te gaan optreden tegen Coinbase Global. Mogelijk heeft de cryptobeurs regels overtreden. Het aandeel verloor 14 procent.

Het aandeel Block daalde bijna 15 procent, nadat Hindenburg Research een shortpositie in het bedrijf meldde. Volgens Hindenburg heeft Block gerommeld met cijfers, onder meer over het aantal gebruikers. Block noemde de beschuldigingen onjuist en misleidend en onderneemt juridische stappen.

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vanochtend lager.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0833. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0839.

