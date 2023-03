Beursblik: resultaten Avantium vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium heeft tegenvallende jaarresultaten gerealiseerd. Dit stelde Degroof Petercam woensdag. Analist Fernand de Boer handhaaft het Houden advies voor het aandeel, maar verlaagt het koersdoel van 6,50 naar 5,50 euro. Dat de cijfers teleurstelden, was het gevolg van lager dan verwachte subsidie-inkomsten en van 3 miljoen euro hogere advieskosten. De andere kostenposten waren conform de verwachtingen, aldus De Boer. Zoals verwacht gaf Avantium geen vooruitzichten voor het lopende boekjaar af. Op basis van de resultaten verlaagt de Boer zijn verwachtingen voor zowel 2023 als 2024. Het bedrijf gaf aan dat de nieuwe FDCA-fabriek in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik zal worden genomen, wat ongeveer 15 tot 25 miljoen euro aan extra kosten tot gevolg heeft. Voor de financiering van de activiteiten overweegt het bedrijf verschillende alternatieven. Een aandelenemissie lijkt waarschijnlijk, zo stelde De Boer. Het aandeel Avantium noteert woensdagmorgen iets lager op 4,22 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.