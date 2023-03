Damrak in mineur richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag in mineur het weekend ingegaan. Met een slotstand van 722,43 punten verloor de AEX 0,6 procent. Op weekbasis leverde de index zelfs zo'n 3 procent in, met de financials als grootste verliezers.

Het Damrak begon de laatste dag van een turbulente handelsweek nog optimistisch, nadat donderdagavond bekend werd dat het noodlijdende First Republic Bank een kapitaalinjectie krijgt van 30 miljard dollar. Elf grote Amerikaanse banken stellen hiervoor kapitaal beschikbaar.

De opluchting was echter van korte duur. Het aandeel First Republic steeg donderdag nog 10 procent, maar noteert vrijdag bijna 25 procent lager, en ook de grootbanken die First Republic ondersteunen gaan flink onderuit. Europese bankaandelen worden ook in de malaise meegetrokken.

Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets blijven beleggers bezorgd "over de fundamentele bron" van het bankendrama, "namelijk de verwachte toekomstige beleidsbewegingen van de Federal Reserve."

De Amerikaanse centrale bank komt volgende week met zijn rentebesluit.

"De vrees voor de Amerikaanse banksector en de economie in het algemeen heeft er zelfs toe geleid dat sommigen suggereren dat de Fed de rente woensdag zal handhaven of zelfs zal verlagen. Een renteverlaging zou een overdreven reactie zijn. Het zou het signaal afgeven dat er een groter probleem is, wat de markten zou kunnen afschrikken", denkt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens de meest recente data van CME Group rekent een meerderheid van de markt nu op een verhoging met 25 basispunten door de Fed.

Op macro-economisch vlak lieten inflatiecijfers uit de eurozone geen verrassingen zien. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan daalde deze maand, maar de inflatieverwachting werd gunstiger. De data zijn wel van voor de bankencrisis, benadrukte de universiteit.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gedaald tot 3,399 procent en de tweejarige variant tot 3,933 procent.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0673 en een vat WTI-olie werd 4 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Techaandelen profiteerden van de dalende obligatierentes. ASML en ASMI stegen 1,5 tot 2,5 procent. Verder waren de winsten bescheiden. ING was hekkensluiter, met een verlies van zo'n 3,5 procent. Adyen en Aegon leverden zo'n 3 procent in.

In de Midkap ging Vopak dik 7 procent hoger na een positief analistenrapport van ING. Fugro steeg zo'n 3 procent. PostNL won meer dan 3 procent.

Just Eat Takeaway leverde circa 3 procent in, net als Corbion. ABN AMRO verloor iets meer dan een half procent en hekkensluiter ASR ruim 3,5 procent.

Sif leverde in de AScX ruim 2 procent in na het openen van de boeken. Pharming was de gebeten hond, met een verlies van ruim 13,5 procent. Azerion sloot een moeilijke week enigszins positief af, met een plus van ruim 2,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag rond het slot in Amsterdam rond een procent in het rood.