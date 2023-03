Minder omzet voor Veon door wisselkoerseffecten

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het vierde kwartaal minder omzet geboekt, terwijl het EBITDA-resultaat wel iets verbeterde. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, voorheen Vimpelcom geheten, donderdag met voorlopige cijfers bekend.

De omzet van het in Amsterdam genoteerde bedrijf bedroeg 940 miljoen dollar, 4,9 procent minder dan een jaar eerder. In lokale valuta steeg de omzet echter met bijna 19 procent.

Het EBITDA-resultaat steeg met 1,2 procent tot 453 miljoen dollar. Dit werd gedrukt door valutaschommelingen. In lokale valuta steeg het resultaat namelijk met 30,1 procent.

In heel 2022 daalde de omzet met 2,4 procent tot 3,76 miljard dollar en het EBITDA-resultaat daalde 5,3 procent. Er werd iets meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

In vijf landen was er groei met dubbelcijferige percentages in de lokale munteenheid, zei topman Kaan Terzioglu.

Zonder de Russische activiteiten, die als 'te koop' en 'niet-voortgezette activiteiten' in de boeken staan, was de omzetgroei in lokale valuta 14 procent afgelopen jaar. Veon kondigde in november aan de Russische dochter Vimpelcom te willen verkopen, in verband met de Europese sancties tegen Rusland.

In Oekraïne was de groei bijna 9 procent in het vierde kwartaal, in lokale valuta, in Pakistan ruim 24 procent, in Kazachstan 20 procent, in Bangladesh 17 procent en in Oezbekistan 30 procent.