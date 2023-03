Nieuwe CFO voor VEON Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Bij VEON is Joop Brakenhoff benoemd als nieuwe CFO en opvolger van Serkan Okandan, wiens driejarige contract afloopt en niet wordt verlengd. Dit maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, maar met een notering in Amsterdam. woensdag bekend. Brakenhoff treedt per 1 mei van dit jaar aan als CFO bij VEON. Brakenhoff stroomt intern door van de huidige functie als zogeheten Group Chief Internal Audit & Compliance Officer. Bron: ABM Financial News

