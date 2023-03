Meer omzet voor Hellofresh Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft in het vierde kwartaal de omzet, het resultaat en ook de operationele marge verder ziet oplopen, ondanks een kleine afname van het aantal klanten. Dit kwam dinsdag naar voren uit het kwartaalrapport van de Duitse aanbieder van maaltijdboxen. Het bedrijf genereerde in het laatste kwartaal van 2022 een omzet van ruim 1,87 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 18,6 procent en 11,0 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA kwam uit op 160,1 miljoen euro. Een jaar eerder boekte het bedrijf nog een aangepast resultaat van 130,8 miljoen euro. De marge steeg van 8,3 procent naar 8,5 procent in het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar. Het aantal actieve klanten daalde in het vierde kwartaal met 1,5 procent op jaarbasis van 7,22 miljoen naar 7,11 miljoen. Het aantal orders daalde ook met 0,7 procent, maar het aantal afgeleverde maaltijdboxen steeg juist met 0,9 procent tot 246,2 miljoen stuks. Outlook Hellofresh gaat voor het lopende boekjaar uit van een omzetstijging van 2 tot 10 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA komt naar verwachting uit tussen de 460 en 540 miljoen euro. De omzetgroei in 2022 lag op 17,6 procent tegen constante wisselkoersen en bracht de omzet op ruim 7 miljard euro. De aangepaste EBITDA kwam uit op ruim 477 miljoen euro, een daling van 9,5 procent ten opzichte van 2021. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.