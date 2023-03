'Chipmachine Applied Materials geen grote bedreiging voor ASML' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Applied Materials is met de verkoop van een chipmachine gestart, die de afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie van ASML moet verkleinen, maar de impact daarvan op ASML zal beperkt zijn. Dit verwachten analisten van Jefferies. Die machine, de Centura Sculpta, moet tegen lagere kosten chips kunnen produceren die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor artificial intelligence, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Toch zou Applied Materials niet direct met ASML willen concurreren. Applied Materials zou de eigen machine meer als 'complementair' aan de EUV-technologie van ASML zien. Op basis van cijfers die Applied Materials zelf afgaf, schat Jefferies de impact van de nieuwe chipmachine op de omzet van ASML in op slechts twee tot drie procent. Centura Sculpta past volgens Jefferies meer bij het SDAP double patterning-proces waar Samsung en Intel de voorkeur aan geven in plaats van bij het LELE-proces van TSMC. Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Het aandeel ASML steeg woensdagochtend met 0,2 procent tot 584,90 euro. Bron: ABM Financial News

