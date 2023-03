Just Eat Takeaway ziet verlies toenemen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in 2022 het verlies zien oplopen bij een vlakke brutotransactiewaarde en een positieve EBITDA. Dit bleek woensdag uit definitieve jaarcijfers van de maaltijdbezorger. In het afgelopen jaar boekte de maaltijdbezorger een positieve aangepaste EBITDA van 19 miljoen euro tegen een verlies van 350 miljoen euro een jaar eerder. In voorlopige cijfers sprak Just Eat Takeaway.com nog van een positief resultaat van 16 miljoen euro. De omzet steeg met 4 procent tot 5,6 miljard euro. Vooral in Noord-Europa trok de omzet met 9 procent flink aan, terwijl de groei in Noord-Amerika 3 procent bedroeg en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland 6 procent was. In Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland liep de omzet juist met 3 procent terug. De maaltijdbezorger verwerkte wel 9 procent minder orders, terwijl het aantal actieve klanten met 9 procent terugliep tot 90 miljoen euro. De gemiddelde transactiewaarde steeg wel licht van 25,94 naar 28,66 euro. De brutotransactiewaarde was met 28,2 miljard euro gelijk aan die van een jaar eerder. Onder de streep restte een flink verlies van 5,7 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 1,0 miljard euro. Het oplopende verlies had te maken met voorzieningen voor eerdere overnames. Eind december had de maaltijdbezorger 2,0 miljard euro in kas, beduidend meer dan de 1,3 miljard euro een jaar eerder. Just Eat Takeaway.com blijft zich focussen op het behalen van een positieve aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro in 2023. De groei zal wel vooral richting het einde van het jaar plaatsvinden. Een verkoop van Grubhub ligt eveneens nog steeds op tafel. Daarover kon de maaltijdbezorger woensdag geen verdere uitspraken doen. Bron: ABM Financial News

