Omzetstijging BASF levert geen hoger resultaat op

Beeld: BASF

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft in 2022 de resultaten flink zien dalen. Dit meldde de Duitse chemiereus vrijdag voorbeurs. BASF behaalde op jaarbasis nog wel een omzetstijging van 11,1 procent, dankzij prijsverhogingen, en kwam uit op 87,3 miljard euro, maar het bedrijfsresultaat (EBIT) voor bijzondere posten daalde juist met 11,5 procent tot 6,9 miljard euro. De EBIT kwam zo uit aan de onderkant van de eerder door BASF afgegeven outlook van 6,8 tot 7,2 miljard euro. De Chemicals- en Materials-divisies droegen beduidend minder bij aan de winstontwikkeling. In beide divisies had BASF te kampen met lagere marges en volumes, in combinatie met hogere kosten. Operationeel daalde het resultaat (EBITDA) voor bijzondere posten van 11,3 miljard euro naar krap 10,8 miljard euro. BASF leed in 2022 een verlies van 627 miljoen euro, terwijl in 2021 nog 5,5 miljard euro werd verdiend. Het bedrijf wees op Wintershall. De terugtrekking uit Rusland en de financiering van Nord Stream kostten afgelopen jaar miljarden. BASF stelt een dividend voor van 3,40 euro per aandeel, gelijk aan de uitkering over 2021. Outlook BASF verwacht voor het lopende jaar een omzet te boeken van 84 tot 87 miljard euro, terwijl de EBIT zal uitkomen tussen de 4,8 en 5,4 miljard euro. Daarnaast wil BASF eind 2024 jaarlijks 500 miljoen euro aan kosten besparen. Bron: ABM Financial News

